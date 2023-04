Correa sposa Chiara Casiraghi: pubblicato l’atto di nozze dell’argentino

Il suo rendimento all'Inter fatica a decollare, la sua storia d'amore viaggia più che spedita. Joaquin Correa sta per sposare Chiara Casiraghi, figlio dell'ex attaccante dell'Italia. La notizia arriva in queste ore dalla Gazzetta dello Sport: "Joaquin Correa si sposa. La notizia è stata data oggi dalla diocesi di Milano con la pubblicazione dell'atto di nozze. L'attaccante dell'Inter si legherà a Chiara Casiraghi, figlia di Pierluigi, l'ex attaccante di Lazio, Juventus e Nazionale. La funzione verrà celebrata alla parrocchia San Pio X a Monza, dove la figlia di Casiraghi vive. Non è indicata la data in cui il matrimonio sarà celebrato", si legge.

Il grande passo è ormai vicino, quindi. E arriverà molto probabilmente prima che l'argentino conosca il suo futuro. Scrive infatti la Gazzetta: "Correa finora si è reso protagonista di una stagione con pochi alti e molti bassi. Esattamente come successo nel 2021-22. A bilancio a inizio stagione per 33 milioni dopo che la scorsa stagione era arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Lazio, probabilmente in estate Correa cambierà maglia perché all'Inter non ha reso come la dirigenza si attendeva".