Correa, la telefonata che lo ha convinto: “Inter? Mi ha detto: vai subito!”

L'attaccante dell'Inter, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della chiamata tra lui e l'ex nerazzurro Veron

«Una telefonata importante è stata quella di Veron, un riferimento per noi all’Estudiantes. Era incredibile, non sbagliava un passaggio. Stavolta gli ho chiesto informazioni sul club e lui ha detto subito: “Vai!”. Mi ha fatto capire quanto sia grande l’Inter, cosa significhi essere qua. Io non ci ho pensato un attimo: questo sogno ce l’avevo sin da bambino quando l’Inter l’avevo solo sfiorata».