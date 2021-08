SM: “Correa vuole l’Inter, altrimenti sarà Thuram. E questo nome può partire”

Così l'emittente sul mercato nerazzurro: "Ci sarà un giocatore Correa e Thuram che completerà il reparto dell'Inter

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, aggiornando sulla situazione reparto offensivo: "Ci sarà un giocatore Correa e Thuram che completerà il reparto dell'Inter. Oggi per il Tucu non succederà niente fino alle 22, poi dopo le partite ogni momento sarà buono per capire in casa nerazzurra a quanto Lotito vorrà vendere il calciatore. L'argentino, richiamato da Inzaghi, ha detto chiaramente che preferisce l'Inter. Non dovesse esserci l'accordo con Lotito, il club andrebbe su Thuram: la situazione entrerà probabilmente nel vivo domani. Sanchez? E' in sovrannumero ma non può rescindere il contratto: potrebbe entrare in una trattativa negli ultimi giorni di mercato".