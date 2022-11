Mondiali al via per l’Argentina, Correa fa il tifo sui social per i suoi compagni

Quasi tutto pronto per la Nazionale di Scaloni che affronterà l'Arabia. L'interista, ko per infortunio, incita i suoi connazionali

Non potrà esserci ma avrebbe tanto voluto. Un infortunio ha fermato Joaquin Correa: aveva avuto la convocazione al Mondiale in Qatar, ma per un problema al ginocchio non dava garanzie al suo ct che ha deciso di sostituirlo. L'Inter lo aspetta nel ritiro di Malta, intanto lui ripensa alla sua Nazionale e al sogno Mondiale mancato. Sarà a casa a tifare per l'Argentina e lo fa sapere a gran voce condividendo sui social il sostegno per i suoi compagni.