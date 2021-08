Sky – Inter, dall’idea Insigne a Scamacca e Raspadori. Correa, trattativa non calda

Sono tanti i nomi che sta valutando l'Inter per completare il reparto offensivo di inzaghi dopo l'arrivo di Dzeko

Insigne ultima idea dell'Inter che sta pensando a questa possibilità, vedremo se diventerà una vera e propria trattativa. Al momento non c'è un'offerta da parte dell'Inter. Bisognerà capire il prezzo, se si aggirerà sui 25 milioni. È una delle idee dell'Inter per l'attacco.

Sono tanti nomi che segue l'Inter. Anche Duvan Zapata è in lista, giocatore su cui l'Inter ha puntato subito dopo la cessione di Lukaku. L'Atalanta senza un sostituto non lo libera. Correa pallino di Inzaghi, ma al momento non è una trattativa calda. Scamacca e Raspadori sono due giovani che l'Inter segue. Presto il club nerazzurro prenderà una decisione.