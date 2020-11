EDICOLA CDS – Conte blindato. Zhang jr: “E’ il leader, ha posto le basi per un’era di vittorie”

Nelle ore successive alla disfatta di San Siro contro il Real Madrid in Champions League, in casa Inter si è parlato anche insistentemente della situazione legata al futuro di Antonio Conte, messo di fronte alle sue responsabilità e ai risultati scadenti di questo inizio di stagione. Il Corriere dello Sport titola: “Conte blindato. Zhang jr: ‘E’ il leader del club, ha posto le basi per un’era di vittorie. Dopo il tonfo in Champions, Inter in campo contro il Sassuolo (ore 15)“.

(Fonte: Corriere dello Sport)