EDICOLA CDS – Zhang lascia la guida di Suning. Allarme debito

La prima pagina del quotidiano in edicola giovedì 15 luglio

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 15 luglio c’è grande spazio per il nuovo calendario di Serie A, ma si parla anche di Inter. “Zhang lascia la guida di Suning. Allarme debito. Il club nerazzurro si affida a Rothschild per rifinanziare il “rosso” da 400 milioni”, si legge sul quotidiano.