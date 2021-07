EDICOLA CDS – Mou è già in fuga. Lukaku e Immobile, assalto al trono di CR7

La prima pagina del quotidiano in edicola mercoledì 21 luglio

"Mou è già in fuga”, titola il Corriere dello Sport in edicola mercoledì 21 luglio. Il quotidiano romano scrive ancora in prima pagina: “Che spettacolo la Lazio di Sarri”. La squadra, infatti, ha stravinto la seconda amichevole estiva. “Parte l’assalto al trono di CR7”, si legge in taglio basso. Da Immobile a Lukaku, fino a Raspadori: la radiografia degli attaccanti da Oscar.