Corsa Champions, tutti dovranno fare i conti con l’Atalanta. L’Inter può…

"Un gruppo di ferro, come è nella sua tradizione, che è però stato capace di rinnovarsi in estate, piazzando alcuni colpi straordinari. Lookman, Ederson e Hojlund sono lì a testimoniare la voglia di un club che ha avuto la forza e la voglia di aprire un nuovo ciclo, perché ci sono momenti in cui - anche con lo stesso allenatore - bisogna avere il coraggio di voltare pagina. E proprio Hojlund, che una settimana fa ha compiuto 20 anni, è l’immagine di tutto questo".

"Nel sabato-Champions, l’Atalanta ha guadagnato anche due punti sulla Roma, che ha trovato sulla sua strada un portiere romano, Falcone. Molto più importante del punto è stato però il ritorno di Wijnaldum. È la notizia migliore per Mourinho, impegnato in una corsa Champions che resta incerta e nebulosa per la Juve, con una penalizzazione l’ha fatta precipitare in classifica. Domani invece tocca all’Inter che ha la possibilità di consolidare il secondo posto per poi, al pari delle sue concorrenti, concentrarsi sull’Europa. Perché adesso comincia il tour de force. Ah già, per tutti ma non per l’Atalanta. L’unica a non avere le Coppe. Un “particolare” tutt’altro che trascurabile".