Libero – Corsa scudetto, ecco il principale vantaggio Milan. L’Inter ora…

L'approfondimento del quotidiano sulla corsa a due per il tricolore che vede ora i rossoneri in vantaggio

Libero in edicola questa mattina torna sulla nuova inerzia nella lotta scudetto impressa dalla sconfitta dell'Inter a Bologna. Questo il focus: "Se è vero che i gol non si contano ma si pesano, sulle spalle di Radu grava un enorme macigno. Il secondo gol subìto dall’Inter a Bologna è infatti ben più decisivo del primo nella corsa scudetto: un pareggio non sarebbe servito per il sorpasso al Milan ma avrebbe reso più ripido lo scatto finale dei rossoneri che non avrebbero avuto la possibilità di pareggiare una delle ultime quattro partite. Possibilità che ora, invece, rappresenta il principale vantaggio. La mente di Pioli e dei giocatori si è alleggerita anche dei calcoli: con 10 punti (84 totali) arriva il titolo, a prescindere da ciò che farà l’Inter. Poi, certo, quando la corsa è solitaria serve essere lucidi, consapevoli e sereni e questo Milan non ha mai vissuto una situazione simile".