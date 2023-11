Corsera – Atalanta-Inter, niente calcoli: una delle due ci resterà male perché…

Con Lautaro che non è mai rimasto a digiuno per tre partite di fila e Scamacca che in estate ha scelto il nerazzurro di Bergamo invece di quello milanese, sarà meglio non fare calcoli

C'è grande attesa per Atalanta-Inter, gara tra due squadre che stanno molto bene e che può dire molto sulle ambizioni di entrambe. Scrive in merito il Corriere della Sera: "Se l’unica squadra d’Europa che in casa ha sempre vinto senza subire gol sfida l’unica squadra d’Europa che in trasferta ha sempre vinto senza subire gol, una delle due rischia fortemente di restarci male. Sempre che Atalanta-Inter non finisca 0-0, per la felicità almeno dei due portieri. Ma con Lautaro che non è mai rimasto a digiuno per tre partite di fila (siamo a quota due) e Scamacca che in estate ha scelto il nerazzurro di Bergamo invece di quello milanese, sarà meglio non fare calcoli".