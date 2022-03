CorSera – Barella, la crisi di un insospettabile. Il malcontento non è un segreto

Il nerazzurro è stato un punto di riferimento per la vittoria del 19esimo scudetto, per questo il suo momento di calo è vistoso

Come scrive il Corriere della Sera: "Il centrocampista non è più lo stesso. Qualche segnale c’era stato prima della sosta di Natale, l’espulsione contro il Real Madrid è lo spartiacque nella sua stagione. Ne ha segnato in negativo il rendimento. Il malcontento di Barella non è un segreto. Ogni volta che Inzaghi lo richiama esce scrollando la testa, si lascia andare a espressioni colorite in campo, con i compagni lo si vede di frequente discutere. Il rinnovo di contratto dello scorso novembre lo ha designato come Capitan Futuro, alcuni atteggiamenti vanno corretti. Difficile capire i motivi della frenata dell'Inter. Ma si deve ripartire in fretta", si legge sul quotidiano. Domani a San Siro arriva la Salernitana. E i nerazzurri dovranno scacciare via tutti i fantasmi.