CorSera – Bologna, ancora una rimonta all’Inter. Lautaro? Valutazioni in giornata

"Anche il Bologna, dopo il Frosinone a Napoli, fa la sua rivoluzione, ed elimina dalla Coppa Italia l’Inter bi-campione in carica con due gol nel secondo tempo supplementare: una rimonta, dopo il gol di testa di Carlos Augusto, che è la replica, ancora più clamorosa, di quella in campionato da 2-0 a 2-2 a ottobre. Ed è la riprova non solo della lucidità dell’organizzazione che Thiago Motta ha dato alla sua squadra, ma anche dell’enorme valore di Zirkzee". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla vittoria del Bologna in Coppa Italia contro l'Inter.

"Il Bologna ora sfida la Fiorentina, mentre la squadra di Inzaghi sciupa troppe occasioni e ancora una volta non ottiene risposte da giocatori come Klaassen e Arnautovic: l’olandese non è in grado di ricoprire il ruolo di mezzala come vuole Inzaghi e l’austriaco, che sostituisce Thuram, rispetto al francese fa lo stesso effetto di una vecchia tv senza alta definizione. Thiago, atteso dalla sfida contro l’Atalanta di sabato per consolidare il quarto posto, lascia 4 titolari in campo rispetto alla vittoria sulla Roma, uno in meno di Inzaghi, che però come un anno fa contro il Parma schiera Lautaro dall’inizio, nella speranza di indirizzare presto la partita.