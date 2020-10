Corsera: “Champions, l’Inter ha rischiato grosso. Ma con questa rosa ha tutto per…”

“L’Inter ha rischiato grosso”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito al sorteggio di Champions League di Ginevra di ieri. I nerazzurri, infatti, potevano capitare “in un girone di ferro con Bayern e Atletico Madrid e invece in Spagna ci andrà per misurarsi con il Real di Zidane.

Ma le altre due del girone sono abbordabili: lo Shakhtar, travolto con 5 gol a agosto nella semifinale di Europa League e gli arcigni ma battibili tedeschi del Borussia Moenchengladbach. L’Inter, questa Inter, con una rosa finalmente profonda e Lukaku già scatenato al centro del villaggio, ha tutto per non fallire il traguardo degli ottavi dopo la delusione dell’anno scorso“, ha conclude il quotidiano, che giudica positivo dunque l’esito del sorteggio..