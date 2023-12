CorSera su Frattesi: “Fa la differenza più in Nazionale che con l’Inter. La riprova che…”

L'eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna rappresenta un piccolo passo falso all'interno di un percorso decisamente positivo dell'Inter, prima in campionato con margine e agli ottavi di Champions. Il Corriere della Sera in edicola oggi, però, pone l'attenzione sull'avvio non spumeggiante di Frattesi con la maglia nerazzurra:

"Uno degli acquisti dell’estate, Davide Frattesi, è la riprova però che il salto dalla provincia non è mai scontato né banale: l’azzurro, che in questa stagione ha fatto la differenza più in Nazionale che nel club, prima perde l’attimo sottoporta, poi legge benissimo un assist di Augusto da sinistra e cerca di prendere in controtempo Ravaglia, molto bravo a respingere. L’ex del Sassuolo si fa intraprendente, ma la sua serata non è molto fortunata, come dimostra la svirgolata sul pallone messo al centro da Bastoni"