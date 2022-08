CorSera – Inter, Acerbi in stand-by: sempre viva la pista Akanji, si tratta Chalobah

Corsa a tre per l'ultimo posto nella rosa dell'Inter di Simone Inzaghi: i nerazzurri cercano l'ultimo difensore

Mancano nove giorni alla chiusura del mercato e l' Inter continua la ricerca dell'ultimo tassello da aggiungere alla corte di Simone Inzaghi . I nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto di Ranocchia, passato al Monza. I profili sotto la lente di ingrandimento sono tre, anche se Inzaghi non avrebbe dubbi sulla scelta da fare.

"Se dipendesse da lui non ci sarebbero dubbi: la scelta ricadrebbe su Francesco Acerbi, già in uscita dalla Lazio e disposto a rinunciare due mensilità pur di vestire la maglia dell’Inter. Federico Pastorello, agente del giocatore, gran tessitore delle relazioni diplomatiche fra i club, è fiducioso di concludere l’operazione in prestito con diritto di riscatto".