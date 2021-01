CorSera – Inter l’anti-Milan? Tre pro e tre contro per lo scudetto ai nerazzurri

Il Corriere della Sera di oggi si interroga sulle squadre che seguono in classifica il Milan di Pioli. Per il quotidiano, l’Inter ha il 35% di possibilità di spuntarla sui rossoneri a fine stagione. Queste le motivazioni: “Pro: la rosa, ampia e qualitativa, è stata rafforzata da Hakimi, un difensore da 6 gol in 17 partite; Lukaku e Lautaro formano la miglior coppia d’attacco del campionato; non avrà partite infrasettimanali nelle coppe europee. Contro: il malumore di Conte non aiuta la società in un momento di difficoltà economica planetaria; Eriksen e Kolarov sono più incomprensibili che incompresi; il Milan così in alto spaventa: arrivare dietro alla Juve era logico, dietro ai rossoneri sarebbe un fallimento. È l’anti-Milan al: 35%.