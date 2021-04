CorSera – Inter, Barella regalo valorizzato da Conte. E’ la dimostrazione che…

Il focus del Corriere della Sera a proposito del calciatore nerazzurro tra i protagonisti della cavalcata di quest'anno

Nicolò Barella è senza dubbio tra i protagonisti dell'ottimo cammino dell'Inter. In due anni si è reso protagonista di un exploit che lo ha portato agli onori della cronaca sportiva. Su di lui punta l'Inter e Roberto Mancini per la sua Italia. Spiega il Corriere della Sera a proposito di Barella: "La società lo ha regalato a Conte, l’allenatore ha valorizzato l’investimento facendolo diventare uno dei miglior centrocampisti italiani. Barella è il prototipo del calciatore moderno, ma è soprattutto l’applicazione pratica di quanto promesso da Conte: trasformare sconosciuti in top player. Per diventarlo bisogna però essere dei vincenti, lo scudetto è il primo passo".