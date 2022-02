CorSera – Inter, il calendario è nemico. Finiti i bonus. Una mano potrebbero…

Dopo la sconfitta con il Sassuolo, la squadra di Inzaghi è chiamata a reagire in casa del Genoa

Rialzarsi dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo. L'Inter guarda avanti e stasera è attesa dalla gara col Genoa, una vittoria ridarebbe slancio ai nerazzurri che arrivano da un momento non brillante. "L’Inter vive in un presente distopico, dove ha il miglior attacco della serie A, ma le punte non segnano più. Nell’ultimo mese l’Inter ha bruciato il vantaggio di 4 punti sul Napoli, ne ha presi 6 dal Milan, è stata detronizzata dalla vetta della classifica, ha raccolto un pari in tre partite, mostrato una fatica tecnica, fisica e mentale", sottolinea il Corriere della Sera.

"L’attacco deve riaccendersi, la difesa tornare a essere sicura, il bilancio è in profondo rosso, con sette gol subiti nelle ultime otto gare e solo quattro realizzati. Certo il Genoa sta molto peggio, è penultimo e ha vinto una sola partita in tutto il campionato: il 12 settembre. Inzaghi non si fida, schiera la formazione migliore, dà fiducia a Lautaro e al capitano Handanovic, ritrova Brozovic, in attesa di rinnovo, e cruciale per il gioco dell’Inter. Una mano a breve potrebbero darla i recuperi di Gosens e Correa, non convocati a Genova, ma verso la panchina nel derby. I bonus per l’Inter sono finiti, sbagliare non si può più: è ora di ripartire".