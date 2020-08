CorSera sull’Inter: “In Coppa finora un cammino senza sbavature. Ora Conte…”

L’Inter è pronta a scendere in campo contro lo Shakhtar Donetsk con l’obiettivo di centrare la finale di Europa League, dieci anni dopo l’ultima volta in Europa e nove anni dopo l’ultimo titolo conquistato, ossia la Coppa Italia nel 2011. “Un percorso lungo, ricco di soddisfazioni. Il secondo posto, un finale di campionato eccellente e un cammino in coppa senza sbavature con quattro vittorie nelle ultime quattro gare, hanno evidenziato lo stretto rapporto tra squadra e allenatore. La stessa armonia non si può dire regni tra tecnico e dirigenza”, evidenzia il Corriere della Sera che ribadisce come ogni discorso sul futuro del tecnico sia rinviato al termine della competizione.

SANCHEZ OUT – Per quanto concerne la probabile formazione, Conte, che va a caccia della prima finale in Europa in carriera, dovrebbe confermare l’undici visto contro il Leverkusen e l’assenza di Sanchez priva il tecnico di un ricambio in avanti, lasciando il solo Esposito come unica opzione. Per questo sarà decisivo l’apporto di Eriksen dalla panchina ma anche Moses ha dimostrato di poter essere utile a gara in corso.