CorSera – Inter, Conte deve calmare Lautaro: i tre pugni alla panchina non l’unico segnale

La reazione dopo la sostituzione in Genoa-Inter non è passata inosservata. Lautaro Martinez non è particolarmente soddisfatto del suo rendimento finora ed è Antonio Conte a doverlo trascinare fuori da questa situazione. Si legge sul Corriere dello Sport: “Conte può sorridere per il risultato e per la ritrovata solidità della difesa, deve però riuscire a calmare Lautaro. L’argentino aveva iniziato benissimo la stagione, con tre reti nelle prime tre partite. Buono anche l’ingresso con il Borussia. Con il Genoa però è apparso molto nervoso e non solo per i tre pugni alla panchina dopo la sostituzione. In campo ha discusso con i compagni, in partita ha sbagliato parecchio. Con Sanchez fisicamente non a posto, è necessario ritrovare il Lautaro migliore. Lo scorso agosto, nella semifinale di Europa League, fu proprio il «Toro» a segnare la prima e la terza rete contro lo Shakhtar, abbattuto poi 5-0 dal centro di D’Ambrosio e dalla doppietta di Lukaku”.