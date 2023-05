Corsera – Inter, presente da sballo: non c’è dubbio su chi sia la regina di Milano

La sua creatura si garantisce l’accesso alla finale con una condotta accorta e matura e nel segno della sua stella più luminosa: Lautaro Martinez. È il capitano a spazzare via a un quarto d’ora dalla fine le residue incertezze e a festeggiare sotto la Curva dopo aver segnato il gol che vale l’ottava vittoria consecutiva, la quarta contro il Milan. Il totale, tra andata e ritorno, fa 3-0 come in Supercoppa e non ci sono dubbi su chi sia la regina di Milano".