CorSera – Inter, persa determinazione: un solo dubbio. I ‘contiani’ hanno capito…

Il Corriere della Sera analizza il pari tra l'Inter di Antonio Conte e lo Spezia, gara valida per il 32esimo turno di Serie A

Secondo pari di fila per l'Inter, che dopo l'1-1 dello Stadio 'Maradona' di Napoli non riesce a tornare al successo nel turno infrasettimanale sul campo dello Spezia. "Avanti piano e con una punta di amaro. Il secondo pareggio consecutivo, dopo undici vittorie di fila, avvicina l’Inter al traguardo ma allunga i tempi - scrive il Corriere della Sera- . Ma ormai il dubbio è solo sul «quando» e non sul «se». I contiani hanno capito che non c’è storia e non ci sono rivali".