CorSera – Inter, l’euforia delle prime 5 giornate ha abbassato le difese immunitarie

Nessuna fuga. L'Inter sbatte sul Sassuolo e incappa nella prima sconfitta in campionato. La squadra di Inzaghi si è fatta rimontare e soprattutto nella ripresa ha mostrato segni di stanchezza. Il Corriere della Sera analizza la prestazione dei nerazzurri: "Che potesse essere una serata complicata era in preventivo, non a caso Inzaghi sceglie tutti i titolari, anche quelli più spremuti. La stanchezza del primo ciclo di partite ogni tre giorni affiora, soprattutto per Lautaro, Dimarco e lo stesso Mkhitaryan".