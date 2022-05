CorSera – Coppa Italia? Inter favorita per tre motivi. “E con Inzaghi…”

Il Corriere della Sera spiega perché l'Inter sia favorita nella finale di Coppa Italia contro la Juventus

"Il futuro dentro la Coppa. Se lo giocano l’Inter e Simone Inzaghi, alla prima tappa di una volata lunga solo quattro giorni. La finale con la Juve è l’atto decisivo di una settimana senza via di fuga, con all’orizzonte lo scontro di Cagliari che può tenere aperta o chiudere la lotta scudetto". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla finale di Coppa Italia che vede l'Inter a caccia del secondo titolo stagionale. "Per stanotte all’Olimpico il pensiero del Milan rimane sospeso. L’obiettivo è battere di nuovo la Juve, dopo averla stesa in Supercoppa e in campionato e lasciarla nell’indigenza degli «zero tituli»", continua poi il quotidiano che poi aggiunge: "L’Inter arriva alla finale di Coppa Italia favorita dalle due vittorie ottenute sulla Juve in stagione, dal distacco in campionato imposto agli uomini di Allegri, dalla consapevolezza che Inzaghi i bianconeri in carriera li ha già battuti 6 volte, anche se proprio contro di loro ha perso una finale. La Coppa Italia l’ha già sollevata una volta, battendo con la sua Lazio l’Atalanta".