CorSera – Inter ferita nell’orgoglio: a Madrid sconfitta per due motivi

Il focus del quotidiano sui nerazzurri dopo la sconfitta per fortuna indolore in Champions League

Il Corriere della Sera in edicola oggi torna sulla sconfitta di martedì dell'Inter contro il Real Madrid. Un passo falso per fortuna indolore per i nerazzurri. Questa la fotografia del momento nerazzurro da parte del quotidiano: "Questione di feeling e soprattutto d’esperienza. Tornata con una sconfitta da Madrid, ma con il biglietto in mano per un posto nel cinema degli ottavi di Champions League, l’Inter si sente più ferita nell’orgoglio che ridimensionata. Il k.o. con il Real ha due spiegazioni: la squadra di Ancelotti ha campioni che ai nerazzurri mancano e un’esperienza in Europa certificata da 30 qualificazioni su 30 partecipazioni ai gironi".