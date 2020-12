CorSera – Inter ad un passo dal primo posto anche grazie ad Handanovic. Di lui si diceva…

Samir Handanovic è tornato ad essere protagonista. Il portiere nerazzurro ha sfoderato un’ottima prestazione contro il Napoli ed ha salvato in più circostanze i compagni. Se ne parla anche sul Corriere della Sera. Questo il focus: “Se Milano è tornata davanti e l’Inter a un passo dal primo posto, lo deve soprattutto al suo portiere, il capitano Samir Handanovic, alla nona stagione in nerazzurro. Una traversata lunga 360 presenze e zero trofei. L’attacco è stato fin qui protagonista (30 reti realizzate, il migliore della serie A), la difesa invece è finita spesso sotto accusa e con lei il portiere. A 36 anni non è più reattivo, va cambiato, si diceva. Contro il Napoli la vittoria l’ha conservata lui con un paio di interventi strepitosi”.