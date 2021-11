CorSera / Inter, ieri l’incontro con Brozovic: le cifre. Filtrano sensazioni…

Il punto sulla trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic dopo l'incontro di ieri tra l'entourage e la dirigenza dell'Inter

Prove di disgelo tra l'Inter e Marcelo Brozovic. Dopo i rinnovi di Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, il club nerazzurro ora sta lavorando alla trattativa più complessa: quella per il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2022, del centrocampista croato ex Dinamo Zagabria.