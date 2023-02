Corsera – Inzaghi ha tanti alibi: dal mercato a Skriniar e Lukaku. Abolite le conferenze ma…

Dopo il pareggio di Marassi contro la Sampdoria, non sono mancate le critiche nei confronti di Simone Inzaghi. Il comunicato della Curva e non solo, il tecnico nerazzurro è finito nel mirino di buona parte dei tifosi. Il Corriere della Sera analizza così la situazione di Inzaghi: "Ogni allenatore ha i suoi problemi, ma non tutti gli allenatori delle big devono affrontare il mercato in autogestione finanziaria, chiudendo ogni sessione con il brivido; pochi hanno un capitano declassato (Skriniar) che ha già firmato con il Psg; un centravanti (Lukaku) in leasing che per ora non ha fatto una sola prestazione che ne giustifichi il rinnovo del prestito; una serie di giocatori chiave (Brozovic, Bastoni, Dumfries, Lautaro, Dimarco, Onana) potenzialmente in vendita perché entro giugno servono 60 milioni a bilancio".