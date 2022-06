Corsera: “Inter-Lukaku, ora si può. Ma il Chelsea vuole una contropartita big”

La forza persuasiva di Romelu Lukaku ha funzionato: il Chelsea ha infatti aperto alla sua cessione in prestito. Ma al momento non in forma gratuita, anzi: secondo il Corriere della Sera, infatti, i Blues vogliono intavolare uno scambio con l'Inter. Spiega il quotidiano: "Il Chelsea non vuole a tutti i costi monetizzare il prestito, ma chiede all'Inter un modo di andargli incontro, non per forza economico, per uscirne in maniera elegante. Starà all'Inter ora studiare la formula più opportuna e potrebbe anche voler dire inserire una contropartita per accontentare entrambi i club. L'Inter ha bisogno di fare cassa, gli inglesi di non uscire con le ossa rotte e a mani vuote.