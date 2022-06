CorSera – Inter-Lukaku, domani riunione decisiva. Skriniar, ecco la situazione

Domani contatto decisivo tra il club nerazzurro e il Chelsea per chiudere l'operazione. Intanto il Psg potrebbe rilanciare per lo slovacco

Sono ore decisive per il futuro di Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, domani in video la riunione decisiva tra il club nerazzurro e il Chelsea per chiudere l'operazione. Entrate ma anche uscita per "concludere la sessione di mercato con un attivo di 60 milioni, Marotta e Ausilio dovranno provvedere a sfoltire la rosa a costo di cessioni eccellenti".