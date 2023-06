CorSera: “Inter, ecco la missione tattica di Inzaghi. Lukaku? Tutto lascia pensare che…”

Attacchi decisivi

"Quello che rende il City una squadra più completa e stabile rispetto alla finale 2021 persa con il Chelsea è il centravanti: Haaland non segna da 4 partite, il digiuno più lungo, ma ha fatto 52 gol in 52 gare, 12 dei quali in Champions, 1 ogni 63’. Da aprile solo in due hanno partecipato a più azioni vincenti (gol o assist) del norvegese, fermo a 14 (10 più 4). E si chiamano Lautaro (11 più 4) e Lukaku (9 più 5). Il belga però non è mai partito titolare in 12 notti di Champions. E tutto lascia pensare che non lo farà nemmeno domani", conferma poi il CorSera