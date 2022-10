CorSera – Inter, è il momento dell’orgoglio. In un mese non è cambiato nulla

Poche ore ad una sfida cruciale per l'Inter. I nerazzurri conoscono l'importanza della gara col Barcellona, anche perché è l'opportunità per riscattarsi dopo tante delusioni. Si legge infatti sul Corriere della Sera: "Un mese dopo non è cambiato nulla. A parte il fatto che l’Inter ha perso la metà delle partite giocate fin qui, 5 su 10, tra campionato e Champions, smarrendo per strada ogni certezza, a partire da quelle sul futuro del proprio allenatore.

A inizio settembre, dopo il ko nel derby si passava al Bayern, alla paura di una doppia sconfitta pesante, diventata presto certezza. Adesso, a tre giorni dal ko in casa con la Roma ecco il Barcellona, primo nella Liga a pari punti con il Real ma avanti per l’eccezionale saldo fra i gol segnati (19) e quelli subiti, appena 1. Anche se la difesa blaugrana è in emergenza e nonostante la partita persa 2-0 a Monaco (con una ottima prestazione), sarà durissima per l’Inter lottare per il secondo posto. Ma se c’è un momento per dimostrare orgoglio, fame, classe e temperamento da parte dei nerazzurri allora è qui e adesso.