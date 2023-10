Corsera – Inter, numeri top in trasferta: uno la rende unica nell’Europa che conta

"Se dovete organizzare un viaggio affidatevi serenamente all’agenzia Internazionale e non avrete sorprese: 4 trasferte di campionato, 12 punti, 10 gol fatti e 0 subiti — particolare quest’ultimo che la rende unica nell’Europa che conta — valgono il controsorpasso temporaneo sul Milan e una ripartenza intelligente dopo la rimonta subita in casa dal Bologna prima della sosta". E' questa la simpatica metafora con cui apre il Corriere della Sera nell'analizzare la vittoria dell'Inter di ieri sul campo del Torino per 3-0.

Dopo un primo tempo deludente, i nerazzurri convincono e tornano temporaneamente in vetta: "La vittoria sul Torino, punito nel punteggio oltre i suoi demeriti dal rigore nel finale di Calhanoglu per fallo di Ilic, arriva nel segno di un’altra agenzia, quella del gol Lautaro & Thuram, che in 9 partite ha già firmato la bellezza di 14 gol e 9 assist e si candida più che mai a coppia scudetto. Il viaggio interista ha un peso specifico molto diverso rispetto a quelli di Cagliari, Empoli e Salerno, anche per l’impasse durata quasi un’ora: l’infortunio del centrale Schuurs, con l’ingresso del legnoso Sazonov e i cambi di Inzaghi sugli esterni, stravolgono la faccia a una serata che per l’Inter del primo tempo è decisamente perplessa e invece nella ripresa diventa distesa e sorridente".