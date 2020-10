CorSera – Inter, il pareggio sta stretto. La sconfitta del Real ingarbuglia il gruppo

Si susseguono le analisi su Inter-Borussia Moenchengladbach di ieri sera. Il Corriere della Sera sottolinea la buona prova in fase offensiva dei nerazzurri. Questo il focus: “Il pareggio sta pure stretto ai nerazzurri. I tedeschi poco hanno prodotto, piuttosto sono stati bravi ad approfittare degli immancabili errori individuali nerazzurri che ancora una volta subiscono gol: sono ben 10 nelle prime 5 partite, una media di 2 a gara. Il girone conferma le premesse di equilibrio e la sconfitta del Real Madrid in casa contro lo Shakhtar, cui l’Inter farà visita martedì a Kiev, ingarbuglia non poco il gruppo“.