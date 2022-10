CorSera – Inter-Samp, pagelle: Barella, rete capolavoro. De Vrij di nuovo leader

Con un netto 3-0, l'Inter ha battuto la Sampdoria a San Siro. Nelle sue pagelle il Corriere della Sera premia Barella come migliore in campo. Per il centrocampista sardo 7,5: "La rete del 2-0 è un capolavoro di controllo, coordinazione, precisione e potenza". 7 per De Vrij: "Si riprende il ruolo di leader del muro nerazzurro dopo la panchina in coppa. Non segnava in campionato dal gennaio 2021. A chi? Alla Samp". 7 anche per Simone Inzaghi: "La sua banda suona il rock e chiude una settimana da sogno".