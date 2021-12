CorSera – Inter in scioltezza contro chiunque. Ora chance per chi è nel limbo

Le considerazioni nel focus del quotidiano sul momento dei nerazzurri

Nell'ultimo periodo l'Inter ha sfoderato diverse prove di forza. Era quello che serviva per conquistare il primo obiettivo stagionale (la qualificazione agli ottavi) e per avvicinare la vetta. Spiega il Corriere della Sera: "Ci hanno provato in tanti, hanno fallito quasi tutti. La formazione di Inzaghi fila via con scioltezza contro qualunque avversario. Sei successi nelle ultime sette partite (Champions inclusa) e punta dritto alla testa della classifica. Il Milan è nel mirino, il Napoli più vicino dopo lo scontro diretto. Nella settimana degli ex amori, sabato a Roma c’è Mourinho nel primo incrocio tra i nerazzurri e lo Special One dopo il Triplete nel 2009-10, l’Inter arriva con grandi certezze, sul gioco e sugli uomini, ma piena di infortunati e con un turnover obbligato che potrebbe diventare l’occasione giusta per chi è rimasto nel limbo".