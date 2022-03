CorSera – Inter, Vidal richiamato dalla dirigenza: il futuro è già scritto

Alla dirigenza nerazzurra non sono piaciute le ultime dichiarazioni del centrocampista cileno: sarà addio in estate

In casa Inter continua a tenere banco il caso Arturo Vidal. Le dichiarazioni del centrocampista cileno, che in un'intervista a TNT Sports ha spiegato di sognare di vestire la maglia del Flamengo e su Instagram ha inviato una frecciatina al tecnico Inzaghi ("La cresta bionda? Chissà se l’allenatore così mi vede di più, non sto giocando abbastanza. L’importante è che tutti mi abbiano visto contro il Liverpool") non sono certamente passate inosservate.