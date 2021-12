Corsera: “Inter, vincere a Madrid per sentirsi grande. Una vittoria porterebbe…”

Così il quotidiano: "Uscire con un risultato positivo dal Bernabeu eleverebbe il rango dei nerazzurri, sarebbe un bene per il calcio italiano"

E' già vigilia di Champions League in casa Inter: i nerazzurri domani saranno infatti impegnati al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid per giocarsi il primo posto nel girone. Ma quanto conterebbe un'eventuale vittoria in Spagna? Lo spiega il Corriere della Sera: "Vincere a Madrid e conquistare il primo posto nel girone sarebbe un'impresa vera per l'Inter che, per la prima volta dopo dieci anni, si è riguadagnata l'accesso agli ottavi. Il successo di Roma ha certificato lo stato di salute dell'Inter e restituito una squadra dal gioco europeo. La tappa di Madrid è la controprova: uscire con un risultato positivo dal Bernabeu eleverebbe il rango dei nerazzurri, sarebbe un bene per il calcio italiano. In soli due mesi la transizione estiva è mutata in una trasformazione completa.