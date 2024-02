Primo tassello messo dall'Inter in ottica qualificazione ai quarti di Champions League: l'1-0 in casa contro l'Atletico Madrid mette i nerazzurri in una posizione di vantaggio, ma guai rilassarsi. Ecco l'analisi del Corriere della Sera sulla gara di ieri: "Una vittoria con il cuore più che con il gioco, con l’anima più che grazie alla precisione tecnica, sfruttando la forza dei cambi e la volontà di crederci sino alla fine.

Inzaghi è assoluto padrone di questa squadra, ne conosce gli umori, gli stati d’animo e la pilota come un perfetto generale in battaglia. Un successo risicato perché l’Atletico di Simeone avrà anche cambiato pelle, ma non si vede e bada soprattutto a non prenderle, difendendosi bene con la difesa a tre che diventa quasi sempre a cinque, chiudendo con attenzione maniacale le linee di passaggio e alzando il pressing. L’Inter è anche meno letale del solito. Anche Lautaro sbaglia, ma alla fine la vittoria è meritata, la nona su nove partite di questo 2024 indimenticabile".