CorSera – Inter, vittoria che sa di svolta. “Anche quando non sembra incantare…”

"Nessuno ha due attaccanti così, la coppia più bella del campionato, 22 gol insieme in appena sedici giornate. Lautaro azzanna alla gola la Lazio nel primo tempo, Thuram sfrutta il contropiede di Barella nel secondo con un sinistro letale. L’uno-due manda a gambe all’aria Sarri che in casa, nella sua carriera di allenatore, non aveva mai perso contro l’Inter. Stavolta, invece, è costretto a arrendersi alla forza di una squadra meno arrembante del solito e più paziente, matura, capace di soffrire e di colpire al momento giusto in una notte che sa di svolta nella storia del campionato". Apre così l'articolo del Corriere della Sera sulla vittoria dell'Inter a Roma contro la Lazio.