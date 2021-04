CorSera – Inter, sacrificato Lautaro? Zhang ad Appiano: nessuna anticipazione ma…

Il Corriere della Sera fa il punto in casa Inter sul futuro e le intenzioni della proprietà Suning in vista della prossima stagione

Da una parte il traguardo scudetto ad un passo, dall'altra un futuro tutto da scrivere. L'Inter è impegnata su più fronti in vista del finale di stagione. Ma se il titolo è ormai solo una questione di tempo, dall'altra parte il presidente Steven Zhang - pronto a diventare il più giovane presidente del club nerazzurro a vincere lo scudetto - dovrà fare chiarezza sulle intenzioni della proprietà in vista del futuro. Il numero uno oggi sarà a pranzo con la squadra nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile: "Nessuna anticipazione sul futuro, piuttosto complimenti per aver raggiunto l’obiettivo, discorsi motivazionali e l’assicurazione di pagare tutti gli stipendi dovuti entro maggio".