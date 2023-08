Corsera: “Istanbul non scalfisce l’Inter, anzi: l’autostima è consolidata”

Esordio molto convincente per l'Inter di Simone Inzaghi, che domina il Monza e vince per 2-0 portando a casa i primi tre punti della stagione. Questa l'analisi in merito del Corriere della Sera: "Bella, la nuova Inter. Praticamente è identica a quella nata a metà aprile, dopo la sconfitta col Monza che l’aveva messa spalle al muro in campionato: i rimpianti di Istanbul non hanno scalfito i cinquanta giorni ruggenti di Inzaghi e della sua squadra vissuti in primavera. Anzi, hanno consolidato l’autostima e raffinato il fiuto per i diversi momenti della partita, due caratteristiche imprescindibili per una squadra che vuole lo scudetto".