CorSera – Italia, quale modulo contro l’Ungheria? Tra Acerbi e Bastoni…

Non sarà soltanto una questione tattica, ma anche quella - certo - ha il suo peso. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo questa sera e il focus del Corriere della Sera si concentra sulle possibili scelte di Roberto Mancini: "All’andata a Cesena, con il 4-3-3, proprio la velocità dei piccoletti aveva messo in crisi l’Ungheria e la tentazione di riprovarci è forte. «Dobbiamo essere più aggressivi e veloci di quanto lo siamo stati contro l’Inghilterra nel primo tempo». Servono coraggio e pazienza. «Non dobbiamo farci prendere dal panico e sfruttare le occasioni», magari per tagliare il traguardo delle 1.500 reti nella storia della Nazionale. Ce ne mancano due. In difesa possibile l’avvicendamento tra Acerbi e Bastoni, a centrocampo potrebbe spuntare Pobega. Al di là degli uomini serve il cuore. E l’orgoglio dell’Italia".