CorSera / Juve-Inter è Joker Allegri contro Robin Inzaghi: per chi perde addio sogni di gloria

Il quotidiano presenta la sfida in programma domenica sera all'Allianz Stadium e si concentra sui due allenatori

Alessandro De Felice

Una vera e propria resa dei conti. Juventus e Inter non possono sbagliare. La sfida dell'Allianz Stadium, in programma domenica sera e valida per il 31° turno di Serie A, rappresenta uno snodo cruciale per la volata Scudetto e il finale di stagione delle due squadre.

Lo Stadium tornerà pieno al 100% dopo 25 mesi dall'ultima volta, con i due tecnici che proveranno ad avere la meglio in un clima rovente.

"Il tecnico della Juventus prepara il trappolone a Simone Inzaghi, che ormai è più Robin che Batman - scrive il Corriere della Sera -: ancora dalla parte giusta della classifica con la sua Inter (con una partita da recuperare con il Bologna), ma pur sempre uno che con Joker rischia di fare una brutta fine, se non esce in fretta dal vicolo cieco nel quale si è infilato".

Si tratta della terza sfida stagionale tra le due squadre: fino ad ora un pari all'andata e il successo dei nerazzurri in Supercoppa Italiana, allo scadere dei tempi supplementari.

Allegri continua a indicare l'Inter come la favorita principale per lo Scudetto:

"Che lo pensi o meno, l’intento è quello di mettere pressione al collega, alle prese con la sua prima volata per il titolo. Per poi magari pensare agli altri due, Spalletti e Pioli, a loro volta senza tricolori al petto. Allegri ne ha vinti sei e negli ultimi cinque anni di Juventus prima dell’esonero ha tenuto una media di due punti a partita nelle ultime 8 giornate: per fare l’impresa dovrebbe fare molto meglio, sperando in un crollo delle altre. Dura, anzi molto dura. Ma battere l’Inter darebbe ulteriore spinta ai 16 risultati utili consecutivi, perché finora la Juve non ha ancora vinto uno scontro diretto con le prime tre e nemmeno con l’Atalanta".

Per Inzaghi si tratta di un test importantissimo in un momento di difficoltà della sua squadra:

"Quella di domenica sarà la partita della svolta comunque vada a finire: se vince, dà la sterzata prima che sia troppo tardi, dopo la miseria di 7 punti in 7 giornate, se invece non ritorna al successo nella sera giusta, oltre a vedere allontanarsi lo scudetto, darà corpo ai dubbi sulla sua riconferma che già cominciano ad aleggiare. Dentro o fuori da quel vicolo buio, fatto di stanchezza fisica, problemi in zona gol, mancanza di alternative nel gioco: per Robin Inzaghi non c’è alternativa, perché l’Inter nella classifica del girone di ritorno è addirittura decima. E il fatto che Simone nel quinquennio con la Lazio nelle ultime 8 giornate abbia fatto solo una volta 15 punti (le altre volte solo 10) allunga ulteriori ombre".