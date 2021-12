CorSera – La prima volta di Mou contro l’Inter: Inzaghi cerca la vetta, Dzeko…

Il quotidiano presenta la sfida in programma alle 18 tra la Roma del grande ex José Mourinho e l'Inter di Inzaghi, a caccia del primo posto

Alessandro De Felice

Tre punti preziosi in palio e tanti - tantissimi - ricordi. La sfida tra Roma e Inter, valida per il 16° turno di Serie A, sarà un concentrato di emozioni per molti protagonisti:

"La partita degli ex non ha il sapore dell’amarcord, né del volemose bene - scrive il Corriere della Sera -. La prima volta di José Mourinho contro l’Inter e di Edin Dzeko avversario della Roma è un incrocio pericoloso, lo spazio per i ricordi è un capitolo striminzito in una storia andata troppo in là".

Ma dal campo arriveranno altre risposte importanti: "I nerazzurri viaggiano verso la vetta della classifica, precisi e implacabili, la Roma prova a capire se stessa, cos’è e quale strada imboccare, se della risalita o dello sprofondo giallorosso".

La squadra di Inzaghi arriva all'Olimpico in uno stato di grazia: "L’Inter in valigia non porta fiori, si presenta con il miglior attacco della serie A (36 gol), una difesa imbattuta nelle ultime tre uscite, un animo fortificato da otto vittorie in dieci incontri e un distacco dal Napoli capolista ridotto da 7 a 2 punti in tre turni".

La sfida contro la Roma all'Olimpico sarà molto speciale per l'attaccante nerazzurro Edin Dzeko: "Il ritorno di Dzeko è un colpo al cuore. Il centravanti in sei stagioni ha lasciato il segno, con 260 presenze e 119 gol. Con l’Inter ha segnato 7 reti, tante quante ne aveva realizzate nell’ultimo campionato con la Roma. Il bosniaco non trova la via del gol in serie A da sei turni, un digiuno lungo e da spezzare, contro una Roma claudicante, fiaccata dal k.o. di Bologna, ma capace fin qui, dopo una sconfitta, di rialzarsi quasi sempre con un successo".