CorSera – Lukaku si offre alla Roma, ma costo cartellino è troppo alto. Romelu preoccupato…

Dopo il tradimento perpetrato ai danni dell'Inter, Romelu Lukaku rischia di rimanere col cerino in mano a pochi giorni dalla fine del mercato estivo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sono molteplici le porte a cui bussa l'avvocato Ledure, che dopo il voltafaccia orchestrato con il suo assistito Romelu Lukaku all’Inter, ha flirtato nell’ordine con la Juventus, il Milan e ora addirittura la Roma.

"Ovvero tutte le grandi squadre del campionato che ancora sono a caccia di un attaccante. Preoccupato di restare prigioniero nella gabbia dorata di Londra, da separato in casa (si sta allenando con l’U21 del Chelsea), pur con l’animo alleviato da uno stipendio da 12 milioni, Lukaku è stato proposto anche ai giallorossi, la cui trattativa con l’Atalanta per Duvan Zapata non decolla".