Corsera: “Asl, Marotta si è messo in contatto con Spadafora: ma non sarà facile”

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di Beppe Marotta, furioso per la mancata uniformità di giudizio delle varie Asl in merito alle convocazioni in nazionale dei calciatori. Ecco perché, riporta il Corriere della Sera, l’ad dell’Inter è al lavoro per trovare una soluzione con il Governo: “Marotta si è messo in contatto con Spadafora, gli chiederà di adoperarsi affinché si arrivi a un comportamento uniforme da parte delle Asl. Ma non sarà facile”, si legge sul quotidiano.