CorSera – Nuovo San Siro, altro rinvio: manca la traduzione giurata. Sala-Zhang…

Il Corriere della Sera rivela un nuovo retroscena sulla questione nuovo San Siro con un nuovo intoppo e il rinvio al 20 giugno

Necessaria la traduzione giurata dei documenti: nuova puntata della telenovela sul nuovo San Siro . Come riferisce il Corriere della Sera, la trattativa sullo stadio è rinviata al 20 giugno.

"Il termine, inizialmente fissato al 5 maggio, viene rinviato di 45 giorni per consentire alle società di reperire le attestazioni necessarie e completare gli atti e le autocertificazioni già forniti nei mesi scorsi. In uno spirito di reciproca collaborazione, prosegue quindi l’iter di approfondimento e valutazione dei requisiti dei soggetti proponenti il progetto del nuovo stadio da parte degli uffici comunali», spiegava una nota firmata dal Comune. La nuova documentazione richiesta a Milan e Inter fa sempre riferimento all’indagine intorno alle proprietà dei due club e ai requisiti richiesti (anche) dalle disposizioni di legge. Trattandosi di club stranieri gli atti devono però essere tradotti in forma certificata. Traduzione giurata, appunto. Ecco spiegato il nuovo rinvio. Se ne riparlerà quindi a fine giugno".