CorSera, la pagella di Barella: “Gioca anche se non è al meglio ma non incide”

L'Italia ha sprecato una grande chance, pareggiando all'Olimpico contro la Svizzera. Tra gli azzurri, però, sono stati in pochi ad essere sufficienti tanto che il Corriere della Sera dà 6,5 solamente a Di Lorenzo e Berardi, con Tonali ed Emerson Palmieri che strappano un 6. Il peggiore in campo è Jorginho (voto 4) mentre Barella riceve un 5: "Non è al meglio ma gioca lo stesso, a costo di fare cattiva figura. Prende pure una pallonata dolorosa dal gigante Zakaria. Si rialza sempre e non si tira indietro, ma non incide".